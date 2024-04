Incidente stradale intorno alle ore 02:30 in via Neviani zona Sant’Anna. Tre persone coinvolte estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Sul luogo oltre ai sanitari del 118 anche la Polizia Locale per i rilievi.

Particolarmente complesse si sono presentate le operazioni di estricazione per le condizioni degli occupanti dei veicoli e le autovetture completamente distrutte. Sottopassaggio chiuso al traffico.