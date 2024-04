Il Comitato Consultivo Misto di Montecchio Emilia organizza, in collaborazione con i professionisti dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, un fitto programma di iniziative, rivolte alla cittadinanza, dedicate alla prevenzione e tutela della salute. Si parte sabato 13 aprile in via Roma a Sant’Ilario d’Enza dove, a partire dalle 9.00 fino alle 12.00, un’équipe di medici ed infermieri del reparto di diabetologia dell’Ospedale Franchini, diretto dal Dr. Massimo Michelini, effettuerà gratuitamente e senza necessità di prenotazione la prova della glicemia, oltre a fornire utili indicazioni per un corretto stile di vita.

L’idea è quella di avvicinare la sanità, con i suoi tanti professionisti, alle persone, portandola nelle piazze, tra la gente, offrendo così un servizio di salute di prossimità. Attraverso la prevenzione, ovvero il prendersi cura, si concretizzano i primi efficaci interventi per una comunità in salute. Dopo quella di sabato 13, altre iniziative seguiranno nei comuni della Val d’Enza, sempre con il contributo del CCM del Distretto di Montecchio.

I Comitati Consultivi Misti (CCM) sono composti da rappresentanti delle associazioni di tutela e volontariato in numero maggioritario, da componenti dell’Azienda USL, da rappresentanti dei medici di medicina generale e degli enti locali. Restano in carica tre anni, al termine dei quali vengono rinnovati. Costituzione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento aziendale per la creazione e il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (CCM). Tra gli scopi primari del CCM, c’è innanzitutto quello di stimolare e, parallelamente, di verificare il grado di coinvolgimento dell’Azienda nello sforzo di miglioramento della comunicazione con il cittadino che nel proprio percorso di accesso alle strutture sanitarie fa personalmente esperienza della qualità dei servizi. L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha un Comitato Consultivo Misto per ogni Distretto e un coordinamento provinciale. Per informazioni rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico-URP.