La Polizia di Stato celebra oggi il 172° Anniversario della sua fondazione.

Un’Amministrazione longeva che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformando sé stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una Polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei suoi uomini.

“Noi abbiamo la necessità di essere presenti sul territorio, sulle strade, tra la gente per contribuire fattivamente a trasmettere fiducia e serenità, perché proprio la nostra identità di forza di polizia ad ordinamento civile ci pone al centro dei bisogni del cittadino, vicino alle vittime dei reati, persone ferite, offese, umiliate.

Care poliziotte e cari poliziotti, siamo consapevoli che il nostro non è un compito facile; ma lo adempiremo sempre ed ovunque con umiltà, con disciplina e rispetto delle libertà democratiche.

Questo è l’impegno che noi, in continuità con chi ci ha preceduto, abbiamo il dovere di assolvere, nella consapevolezza che se non saremo in grado di guadagnarci con autorevolezza il rispetto della società civile non potremo mai essere in grado di garantirne la sicurezza”.

Con queste parole, il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani descrive il 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

La Questura di Reggio Emilia si inserisce nel solco tracciato dalle dichiarazioni del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e vuole evidenziare l’attività svolta durante l’anno, nonché gli importanti risultati operativi conseguiti grazie alla dedizione e professionalità del proprio personale.

Di seguito, i risultati dell’attività svolta dal 16 marzo 2023 al 15 marzo 2024, dalla Polizia di Stato sul territorio dell’intera provincia.

Dati generali della criminalità a Reggio Emilia

Totale delitti commessi: 8814 (-0,6%);

(-0,6%); Furti: 4203 (+0,7%);

(+0,7%); Furti in abitazione : nr. 586 (- 27,9%);

(- 27,9%); Rapine: 130 (+ 6,3%);

(+ 6,3%); Truffe: 682 (+ 8,7%);

(+ 8,7%); Reati in materia di stupefacenti: 165 (+ 30,9%);

(+ 30,9%); Lesioni: 213 (- 13,7%);

(- 13,7%); Estorsioni: 38 (+23,7%);

(+23,7%); Percosse: 61 (- 20,7%);

(- 20,7%); Minacce: 171 (- 29,2%);

(- 29,2%); Danneggiamenti: 1031 (+2,2%);

(+2,2%); Violenze sessuali: 38 (- 19,5%);

(- 19,5%); Omicidi: 3 (l’anno precedente nr. 0);

(l’anno precedente nr. 0); Tentati omicidi: 1 (l’anno precedente nr, 2);

(l’anno precedente nr, 2); Reati informatici: 178 (- 22,6%);

Ufficio di Gabinetto

Nel periodo di tempo in questione l’Ufficio di Gabinetto del Questore ha provveduto a organizzare le attività di ordine pubblico connesse alla presenza in questo capoluogo dello stadio “Citta del Tricolore – Mapei Stadium” ove si sono disputate le partite di calcio della U.S. Sassuolo Calcio militante in Serie A e della A.C. Reggiana 1919 militante dapprima in Lega Pro e successivamente in Serie B.

Complessivamente, questo Ufficio ha organizzato nr. 1412 servizi di ordine pubblico nella provincia di Reggio Emilia.

Di cui:

Servizi di ordine pubblico organizzati per manifestazioni sportive: totale nr. 139

Campionato di calcio di Serie A e Coppa Italia disputato dall’U.S. Sassuolo Calcio: 23

Campionati di calcio di serie B e Lega Pro disputati dalla Reggiana Calcio 1919 22

Campionato di Basket serie A presso PalaBigi: 17

Servizi straordinari di controllo del territorio organizzati: nr. 229

Eventi di particolare rilievo

29 aprile 2023 : Presenza Presidente della Repubblica al convegno sul tema della meccatronica a Cavriago;

: Presenza Presidente della Repubblica al convegno sul tema della meccatronica a Cavriago; 9-10 giugno 2023 : Concerto di Zucchero Fornaciari presso la RCF Arena;

: Concerto di Zucchero Fornaciari presso la RCF Arena; 11 giugno 2023 : Incontro di calcio di Serie A 2022/2023. Spareggio Playout tra Spezia ed Hellas Verona presso il Mapei Stadium;

: Incontro di calcio di Serie A 2022/2023. Spareggio Playout tra Spezia ed Hellas Verona presso il Mapei Stadium; 24 giugno 2023 : concerto benefico “Italia Loves Romagna” presso la RCF Arena;

: concerto benefico “Italia Loves Romagna” presso la RCF Arena; 23 luglio 2023 : concerto di Harry Styles “Loves On Tour” presso la RCF Arena;

: concerto di Harry Styles “Loves On Tour” presso la RCF Arena; 9 settembre 2023 : concerto dei Pinguini Tattici Nucleari presso la RCF Arena;

: concerto dei Pinguini Tattici Nucleari presso la RCF Arena; 7 gennaio 2024 – 227° Anniversario del 1° Tricolore;

Personale della Questura impiegato: nr. 5716.

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Ufficio Passaporti

Rilascio passaporti: 29.866 (+29,2%);

Ufficio Licenze

Rilascio/Rinnovo licenze: 22 ;

; Autorizzazioni di Polizia rilasciate: 67;

Ufficio Contenzioso

Rifiuti/Sospensioni licenze: 68;

100 T.U.L.P.S.: nr. 04;

Ufficio Armi

Rilascio/Rinnovo porto di fucile uso caccia/sportivo: 1776;

Denunce compravendita armi: 549 ;

; Licenze di collezione armi comuni da sparo: 89 ;

; Avvisi di trasporto armi: 664 ;

; Esportazioni/Importazioni definitive di armi: 31;

Attività di controllo armi e licenze

Controlli armerie, Compro-oro, sale VLT, Centri scommesse: 21;

Armi ritirate: 306;

Armi sequestrate: 0;

Divisione Anticrimine

Misure di Prevenzione Irrogate

Avvisi orali: 66 (-25,8%);

(-25,8%); Fogli di via obbligatori: 47 (-39,7%);

(-39,7%); DASPO: 33 (-8,3%);

(-8,3%); DACUR: 20 (+80%);

(+80%); DASPO “Willy”: 36 ;

; Proposte di sorveglianze speciali: 8 (+12,5%);

Ammonimenti

Per violenza domestica: 41 (+ 9,8%);

(+ 9,8%); Per stalking: 20 (+10%);

Ufficio Immigrazione

Permessi di soggiorno rilasciati: nr. 19121 (+4,8%)

di cui:

Lavoro: nr . 6054;

Famiglia: nr . 8300 ;

; Richiesta Asilo: 2198 ;

; Protezione Speciale: 616;

Asilo: 136 ;

; Protezione Sussidiaria: 69;

Decreti di Espulsione: nr. 132 (-4,3%)

di cui:

Ordine del Questore: 79;

P.R.: nr. 19 ;

; Misure Alternative C.P.R .: nr. 17;

Frontiera: 10;

Partenze volontarie: 15;

Squadra Mobile

Attività di contrasto alla criminalità organizzata

Operazione “Consequence” – 20 aprile 2023

La Squadra Mobile di Reggio Emilia e la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo per un controvalore di 11.500.000 euro emesso dal GIP del Tribunale reggiano. L’attività d’indagine è stato il naturale sviluppo di una tranche dell’operazione “Billions”, che già aveva permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico di numerosi soggetti in ordine alla esistenza ed operatività fino al 2020 in tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia – con capacità espansiva anche oltre i confini provinciali – di un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati finanziari. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di 87 società, aventi tutte sede fuori dal circondario reggiano, e di altrettanti soggetti risultati essere, nel tempo, loro rappresentanti legali e/o amministratori, dislocate sul territorio nazionale ed attive nelle più svariate attività d’impresa.

Operazione “Perseverance” – 14 giugno 2023

La Squadra Mobile di Reggio Emilia e la Guardia di Finanza, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, hanno dando esecuzione a 27 misure cautelari reali, per complessivi 2,5 milioni di euro circa, emesse dal G.I.P. del Tribunale felsineo. Le esecuzioni sono hanno avuto luogo nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Fermo, Forlì, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pisa, Perugia, Torino e Verona. In relazione alla complessa attività di servizi finanziari illegali assicurati dal clan di ‘Ndrangheta reggiano ad imprenditori, Squadra Mobile e Guardia di Finanza di Reggio Emilia in codelega, hanno individuato gli utilizzatori delle fatture false e sviluppato i relativi accertamenti; si è proceduto, dapprima, a verificare l’annotazione delle false fatture nelle dichiarazioni fiscali ed a quantificare l’evaso in 3.711.271,00 euro, e, quindi, a deferire 77 soggetti indiziati di avere utilizzato, per abbattere il proprio carico fiscale, le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla locale ‘ndranghetistica emiliana, proponendo il sequestro preventivo per equivalente del profitto assicurato agli utilizzatori dei servizi finanziari illegali. Per 27 indagati il GIP distrettuale ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari ed ha emesso i citati provvedimenti ablativi.

Attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente

Il 9 maggio 2023 la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha arrestato due presunti trafficanti di stupefacente sequestrando oltre sei chili di cocaina e due chili e mezzo chili di hashish ed una pistola clandestina con matricola abrasa a carico di un cittadino albanese, classe 1986, con precedenti legati al traffico di droga, residente in Reggio Emilia, nell’area della stazione storica.

Il 24 maggio 2023 gli investigatori della Questura Reggiana arrestavano un trentanovenne reggiano, presunto pusher, trovato in possesso di 51 grammi lordi di cocaina, 29 pastiglie di Ecstasy, due bilancini di precisione, una rivoltella a rotazione, calibro 8, priva di tamburo e la somma contanti di 9.420 euro.

Il 26 maggio 2023 gli operatori arrestavano un cittadino tunisino di 40 anni trovato in possesso, all’interno della camera da letto della propria abitazione, di 108 involucri di cocaina per un peso di grammi 57,20 ed ulteriori 2 involucri di cocaina del peso di grammi 81,75 oltre a materiale idoneo al confezionamento.

Il 23 agosto 2023 la Squadra Mobile di Reggio Emilia deferiva in stato di libertà un 20enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, che in casa nascondeva 282 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana oltre che materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Il 12 novembre 2023 gli investigatori reggiani hanno arrestato due cittadini tunisini, regolari sul territorio nazionale, rispettivamente classe 1999 e 2001, incensurati trovati in possesso, all’interno della propria abitazione, complessivamente di 400 grammi di droga, tra hashish e marijuana, e 28.120 euro contanti.

L’ 8 marzo 2024 la Squadra Mobile di Reggio Emilia ha arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni trovato in possesso, all’interno della propria abitazione di 140 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish e 4 grammi di Crack.

Il 6 aprile 2024 gli investigatori reggiani hanno arrestato un 17enne straniero trovato in possesso, all’interno del proprio domicilio, di 388 grammi di marijuana e 188 grammi di hashish nonché la somma di euro 1735.00 in contanti e due telefoni cellulari.

Reati contro il patrimonio

Il 9 settembre 2023, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura custodiale in carcere, emessa dal Tribunale reggiano, su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, a carico di un cittadino polacco classe 1996 sospettato di avere consumato, dal mese di agosto 2022, 31 reati contro il patrimonio tra cui furti in danno di esercizi commerciali, spesso notturni, e, frequentemente, di generi alimentari.

L’11 gennaio 2024 gli investigatori reggiani hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia a carico di un 41enne italiano gravemente indiziato di avere consumato una rapina in una banca di Boretto (RE) nel giugno 2023.

Il 27 febbraio 2024 operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di tre soggetti, due uomini e due donne, gravemente indiziati di aver consumato una rapina in un esercizio commerciale reggiano nel giugno 2023.

Reati contro la persona

Il 18 luglio 2023 gli investigatori reggiani hanno arrestato un 21enne egiziano indagato per tentato omicidio ai danni del coinquilino accoltellato nei pressi di Pieve. Il 21enne, subito dopo il fatto, si era allontanato da Reggio Emilia tentando di scappare in Francia e venne arrestato a 150 metri dal confine con la Francia a Ventimiglia.

L’11 settembre 2023, al termine di un’articolata indagine, è stato arrestato in Francia, in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo richiesto dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il presunto autore di quattro violenze sessuali consumate, in rapida sequenza nel mese di aprile, a Reggio Emilia in danno di giovani donne che passeggiavano sulla camminata denominata “Lungo Crostolo”.

Il 22 novembre 2023 gli operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia, all’esito di serrate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, per il reato di tentato omicidio, il presunto autore di gravissimo accoltellamento verificatosi, in città, nel pomeriggio del 21 novembre ai danni di un 50enne in un parcheggio ubicato nell’area del Foro Boario.

L’8 marzo 2024 gli investigatori reggiani hanno rintracciato e arrestato un ghanese di 41 anni condannato in via definitiva alla pena della reclusione di 5 anni per il reato di violenza sessuale su minore consumato a Reggio Emilia nel 2018.

Cattura di latitanti

Il 26 agosto 2023 in Romania è stato arrestato, grazie alla collaborazione internazionale di Polizia, un 38enne cittadino rumeno, condannato, in via definitiva, in Italia, dal Tribunale di Reggio Emilia alla pena della reclusione, complessiva, di 12 anni e mesi 6 di reclusione. L’arrestato, infatti, era stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia, ad anni 8 di reclusione in data 28.01.2015 per i reati di sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e violenza sessuale. In data 5.7.2022, poi, l’arrestato era stato condannato dalla Corte di Appello di Bologna per il reato di sfruttamento della prostituzione, consumato in Reggio Emilia, alla pena di 5 anni di reclusione ma si era reso irreperibile lasciando il territorio nazionale.

Il 5 settembre 2023 è stato arrestato in Germania ed estradato, il terzo ed ultimo destinatario di misura cautelare carceraria emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia perché gravemente indiziato di avere organizzato plurimi matrimoni, falsi, finalizzati a consentire l’ingresso e la permanenza in Italia di cittadini e cittadine vietnamiti. Le ordinanze erano state eseguite nel giugno 2020 ma uno dei destinatari era risultato irrintracciabile. Sono scattate così le ricerche in ambito internazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha richiesto l’emissione di un Mandato di Arresto Europeo poiché si sospettava che il ricercato potesse trovarsi in Germania.

Il 22 novembre 2023 personale della Squadra Mobile reggiana dava esecuzione a un ordine di carcerazione emesso lo scorso settembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia ai danni di due fratelli di 21 e 20 anni condannati dal Tribunale di Reggio Emilia a scontare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso commesso a Reggio Emilia nel novembre del 2022. I due si erano resi irreperibili ad agosto lasciando il territorio nazionale e rendendosi di fatto latitanti.

SQUADRA MOBILE DATO STATISTICO ARRESTI 23 ESECUZIONE CUSTODIA CAUTELARE 5 FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO 3 ORDINANZA MISURA /ARRESTI DOMICILIARI 26 DIVIETO AVVICINAMENTO 12 SEQUESTRO COCAINA 80,019 Kg. SEQUESTRO HASHISH 7,245 Kg. SEQUESTRO MARIJUANA 140,2 grammi SEQUESTRO EROINA 54,22 grammi SEQUESTRO DENARO 320.850,00 euro SEQUESTRO AUTOVETTURE 8 SEQUESTRO DI APPARECCHI INFORMATICI 7 telefonini-5 pc SEQUESTRO BENI PREZIOSI 4 rolex

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Persone identificate: 30.117 ;

; Veicoli controllati : nr. 8551 ;

; Arresti: 140 (+57,1 %);

(+57,1 %); Denunce: 1046 (+28,9 %);

(+28,9 %); Controlli effettuati: 18.500

Interventi di soccorso pubblico: 7338

In particolare per:

rapina: nr. 36

furto: nr. 970

rissa: nr. 95

lite/disturbo: nr. 845.

Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale

Persone controllate: 11.528;

Veicoli controllati: 4.116 ;

; Arresti effettuati: 03;

Persone denunciate: 39 ;

; Esercizi pubblici controllati: 127 ;

; Sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata: 651,72

suddivisa in:

Hashish: gr. 610,83;

Cocaina: gr. 37,25;

Eroina: gr. 3,64.

Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Emilia

Numero di denunce acquisite: nr. 556

di cui:

Utilizzo fraudolento di carte di credito: 70 ;

; Diffamazione : nr. 21 ;

; Accessi abusivi a sistemi informatici: 163;

Adescamento di minori: 7 ;

; Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: 17 ;

; Truffe: 217 ;

; Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: 3;

Furto: 7;

Furto di corrispondenza : nr. 2;

Minaccia: 10 ;

; Sostituzione di persona: 30;

Estorsione: 8;

Molestie: 1

Persone denunciate: nr. 46

Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia

Controllo del territorio Ferroviario

Persone identificate: 15421;

Veicoli controllati: 87;

Servizi effettuati

In stazione: 1560;

A bordo treno : nr. 91;

Treni scortati: 167;

Servizi lungo linea: 10;

Servizi antiborseggio: 1;

Contravvenzioni, arresti, denunce, accompagnamenti

Contravvenzioni : nr. 43;

Arrestati: 6;

Denunce: 157 ;

; Accompagnamenti: 57;

Segnalati all’Autorità Amministrativa: 12.

Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia

Codice della strada

Infrazioni accertate: 10746 ;

; Patenti ritirate: 84;

Carte di circolazioni ritirate : nr. 141 ;

; Violazioni per art. 173 c.d.s. (telefonino): 1042 ;

; Violazioni per art. 172 c.d.s. (cinture): 997;

Infrazioni per guida in stato di ebbrezza: 122;

Infrazioni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti : nr. 7 ;

; Violazioni limiti di velocità: 433 ;

; Violazioni per art, 193 c.d.s. (assicurazione ): nr. 249;

Violazione per merci pericolose: 8.

Infortunistica

Incidenti rilevati: nr. 282

di cui:

con esiti mortali: 6;

con feriti : nr. 92;

con danni a cose: 184.

Polizia Giudiziaria

Operazioni di P.G.: 343;

Persone denunciate: 92;

Persone fermate: 0 ;

; Persone arrestate: 0;

Veicoli rubati rinvenuti: 5;

Veicoli Sequestrati: 3;

Patenti false sequestrate: 21 ;

; Sostanze stupefacente sequestrata: 67,67;

Controlli a esercizi pubblici: 61 ;

; Sanzioni elevate: 12.

Servizi espletati