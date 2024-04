Sabato 13 aprile 2024, il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha portato i suoi auguri e quelli della comunità fioranese a Maria Rosa Oliveto che ha compiuto 101 anni.

Maria Rosa è nata a Muro Lucano in provincia di Potenza, il 13 aprile del 1923, per poi trasferirsi a Fiorano Modenese nel settembre del 1969, con tutta la sua famiglia, in cerca di migliori condizioni di vita.

Madre di ben 5 figli, nel corso della sua lunga vita ha affrontato la povertà derivata dalla Grande Guerra, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e la crisi del secondo dopoguerra, i 27 anni di infermità del marito, di cui si è presa cura giorno dopo giorno e infine il Covid, che l’ha costretta al ricovero in ospedale nel 2020.

E’ sempre stata donna forte e con una grande voglia di vivere, oggi dai figli, nipoti e pro-nipoti e dai parenti viene considerata una maestra di vita.