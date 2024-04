Il pilota di Maserati MSG Racing, Maximilian Günther, ha conquistato un posto sul podio nell’E-Prix di Misano 2024 dopo la squalifica del vincitore provvisorio della gara, Antonio Felix da Costa, a causa di una violazione tecnica.

Da Costa è stato squalificato dalla gara dopo che un’indagine della FIA ha rilevato che la molla dell’ammortizzatore dell’acceleratore della sua Porsche 99X Electric numero 13 non era conforme a uno dei tre elementi opzionali dichiarati.

Max aveva originariamente concluso la prima gara del doppio appuntamento in quarta posizione dopo essere partito dalla settima, ma è salito in terza posizione in seguito alla squalifica di da Costa.

Come conseguenza, Max passa così dal quinto al terzo posto nella classifica piloti del Campionato mondiale FIA Formula E, con 63 punti. Maserati MSG Racing, invece, continua a mantenere il sesto posto nella classifica costruttori del campionato.

Il weekend di gara dell’E-Prix di Misano 2024 proseguirà domenica 14 aprile.