Questa notte intorno all’1,30, i Vigili del fuoco con squadre da Sant’Ilario e da Reggio Emilia e i carabinieri della stazione di Gattatico, allertati da un cittadino sono intervenuti in via Matteotti, angolo via I Maggio a Gattatico dove, nei pressi delle pertinenze di un casolare abbandonato, un incendio ha completamente distrutto un’autovettura Ford Fiesta in disuso, di proprietà di un 71enne reggiano. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.