La tecnologia data dalle immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale derubata e le tradizionali indagini dei carabinieri, integrate dalla perfetta conoscenza del territorio e dei relativi soggetti che vi gravitano, sono stati gli elementi che hanno consentito ai militari di Castelnovo Sotto di risalire al presunto autore del furto di generi alimentari dal supermercato ad insegna Coop del comune di Castelnovo Sotto.

Con l’accusa di furto aggravato, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 37enne residente in un comune della bassa reggiana. L’origine dei fatti l’altra mattina quando la responsabile del supermercato si è presentato presso i carabinieri del paese denunciando un furto. La denunciante, riferiva che una sua dipendente aveva notato uno sconosciuto scappare dalle pertinenze del supermercato scavalcando il cancello posto nei parcheggi dei dipendenti, con in mano una busta contenente generi alimentari. Grazie alle riprese del sistema di video sorveglianza interno del supermercato al responsabile del negozio stabiliva che l’uomo aveva sottratto generi alimentari per un centinaio di euro. I militari acquisivano i filmati che riprendevano le fasi dell’azione delittuosa identificando, in quanto una vecchia conoscenza, il presunto autore del furto in un 27enne reggiano. Alla luce di quanto accertato l’uomo veniva condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di furto.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.