Questo pomeriggio a Palazzo d’Accursio si è svolto un breve incontro tra il Sindaco metropolitano, i Sindaci di Camugnano e Castiglione dei Pepoli e il Capo di Gabinetto della Città metropolitana, con alcuni rappresentanti del Gruppo Enel.

I Sindaci, nel ringraziare per l’incontro, esprimono soddisfazione per l’intenzione, ribadita anche in questa occasione dal gruppo Enel e da Enel Green Power, di rimanere sul nostro territorio sia in questo momento di lutto e di doverosa vicinanza alla comunità e alle persone colpite sia, una volta che l’evoluzione delle indagini lo permetterà, nella fase di ripresa produttiva e investimenti.

I Sindaci hanno ribadito il cordoglio anche all’azienda e ai dipendenti.

Nelle prossime settimane ci saranno altri incontri di aggiornamento.