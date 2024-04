Il collaudato ma mai ripetitivo Festival della Comicità Italiana voluto e condotto da Riccardo Benini, in questa edizione affiancato nella direzione artistica da Stefano Chiodaroli (il fornaio più famoso d’Italia), è giunto alla finalissima.

Dopo tre tappe sui palchi di Formigine, Castelvetro e Vignola, il gruppo dei dieci campioni della comicità che si daranno “battaglia” a suon di preferenze al Teatro Storchi il prossimo 9 maggio è formato.

Ricordandoli tutti possiamo partire dai primi finalisti di sabato 23 marzo ovvero Nicola Virdis, Claudio Bazzan e i Bromance (Enea Salicioni e Filippo Matteoni). È stata la volta poi del 6 aprile con la finale che ha premiato Adel Ahmed, Denise Giammusso e Ruben Spezzati.

Il 13 aprile si sono laureati finalisti Virgigno con la gn (Stefano Campagnolo), Duo Torri e Madame Vraimage. Migliore al ballottaggio dei quarti è risultato essere il comico e imitatore Massimiliano Cimino anche lui sul palco dello Storchi per la finalissima.

A Modena non mancheranno sorprese e ospiti come Stefano Chiodaroli, Giampiero Sterpi e Alessia De Pasquale. Attesa anche la brava Giulia Sancassiani che oltre al suo inedito presenterà una personale versione del brano di Pierangelo Bertoli, il Pescatore, e lo farà di fronte al figlio Alberto Bertoli in giuria per quella sera.

Per informazioni e prenotazione biglietti per la finalissima al Teatro Storchi di Modena il 9 maggio alle ore 21:00 telefonare al numero: 3337984831 oppure sul circuito Vivaticket.

Claudio Corrado