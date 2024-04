Nella pomeriggio di mercoledì 17 aprile, a Reggio Emilia in via Emilia Ospizio, gli operatori della Squadra Mobile e del Posto di Polizia di via Turri, si appostavano per monitorare l’area a seguito della segnalazione di movimenti sospetti da parte dei cittadini.

Alle 19:00 circa, gli investigatori potevano notare giungere nell’area una donna e, poco dopo, un giovane di colore. I due, dopo qualche secondo, si scambiavano qualcosa. Si procedeva, quindi, a fermare la donna che, spontaneamente consegnava una dose di stupefacente, verosimilmente crack, appena acquistata.

Altro personale, nel frattempo, procedeva a bloccare il presunto pusher. L’uomo, un cittadino nigeriano classe 1997, in regola con il soggiorno, privo di fissa dimora, è risultato gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e, da ultimo, per invasione di edifici perché denunciato per avere occupato abusivamente un immobile sito in questa via Fontanelli.

Espletate le formalità di rito, il giovane nigeriano è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’A.G. per il processo con rito per direttissima che si celebrerà in data odierna. La donna, invece, è stata segnalata alla locale Prefettura quale assuntrice.