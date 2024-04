In occasione della manifestazione podistica “Modena di corsa con l’Accademia”, in programma domenica 21 aprile dalle 9.30, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, manifestazione non competitiva giunta alla sua 28esima edizione, organizzata dall’Accademia Militare con il patrocinio dell’amministrazione comunale e del Coni Emilia-Romagna e del Comune, in collaborazione con Bper Banca e con il supporto tecnico della Società sportiva La Fratellanza e Associazione sportiva Asd Esercito, viene sospesa la circolazione stradale nel percorso previsto: piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia Centro, largo Porta Bologna, viale Martiri Libertà, viale Rimembranze, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, largo Moro, via Emilia Ovest, viale Italia, parco città di Londrina, parco Enzo Ferrari, via Emilia Ovest, viale Emilia Centro, via Ganaceto, viale Monte Kosica, via della Manifattura Tabacchi, calle Bondesano, corso Vittorio Emanuele II, piazzale Basile d’Aleo, Cortile d’Onore Accademia Militare, piazza Roma.

È consentito il transito dei veicoli sulle corsie preferenziali destinate alla circolazione di bus e taxi di viale Vittorio Veneto e viale Molza, saranno inoltre create corsie transitabili ai veicoli su largo Moro per i veicoli provenienti da viale Tassoni in direzione viale Barozzi e in via Rainusso per i veicoli verso viale Barozzi.

Anche il trasporto pubblico locale potrà subire variazioni di percorso che verranno comunicate sul sito dell’azienda del trasporto pubblico locale (www.setaweb.it, tel. 840000216). In corso Cavour, dalle 7 alle 13, è infine vietata la sosta in prossimità dell’intersezione con corso Canalgrande, eccetto veicoli autorizzati.

La gara podistica prevede due percorsi, uno di 4 chilometri e l’altro di 10 chilometri, è già possibile iscriversi presso l’Accademia militare oppure direttamente 21 in piazza Roma presso la segreteria della manifestazione. Per partecipare è prevista una quota di iscrizione di 3 euro e il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluta all’Associazione AIL Modena Odv. Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una maglietta da indossare durante la gara.