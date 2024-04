Per festeggiare il 79° della Liberazione dal nazi-fascismo sono in programma in città varie iniziative, organizzate sia dal Comune sia da soggetti privati.

CERIMONIA UFFICIALE

Giovedì 25 aprile la cerimonia ufficiale, accompagnata dal corpo bandistico “Città di Carpi”, avrà inizio alle 10:00 al cimitero urbano, con la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti. Alle 10:15 nel Parco della Resistenza sarà poi inaugurato il nuovo “Monumento alla Resistenza”, opera di Mauro Milani: 25 farfalle in volo, su una base di 4 lati alta 1945 millimetri, per ricordare nei numeri la storica data. La mattinata proseguirà in piazza dei Martiri, con il tradizionale corteo e gli interventi istituzionali alle ore 11.

CONCERTONE IN PIAZZA

Dalle 16:30, sempre in piazza, “Costellazione 25 aprile. Luminosa e splendente dal 1945”, “concertone” offerto dal Comune: aprirà Nada (ore 16:30), con Andrea Mucciarelli alla chitarra. Seguirà Vasco Brondi, che ospiterà sul palco Dario Brunori, Francesca Michielin, Massimo Zamboni, Silvia Ballestra e Paolo Cognetti. Con Brondi suoneranno Andrea Faccioli e Riccardo Onori (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Carlo Maria Toller (piano e basso) e Clara Rigoletti (violino e tastiere). Ingresso gratuito. Apertura cancelli: 15:30.

ALTRI APPUNTAMENTI