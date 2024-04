Inizieranno nella seconda metà di maggio, a Novellara, i lavori per la realizzazione di un “giardino Alzheimer” nell’area verde interna della casa protetta “I Millefiori” in via Costituzione. Il progetto – predisposto dagli architetti Carlo Margini e Francesca Fava di Lapis Architetture – vedrà realizzare uno dei primi giardini terapeutici per l’alzheimer in Italia. Si tratta di aree verdi appositamente progettate per promuovere e migliorare la salute e il benessere delle persone, attraverso un’esperienza di tipo passivo (guardare il giardino o starvi seduti) o un coinvolgimento attivo (giardinaggio, terapia).

Il giardino, che sarà a disposizione degli ospiti, e dei familiari, della Casa residenza anziani e Centro diurno, rispetterà le alberature esistenti, ma sarà arricchito con elementi e costruzioni sia orizzontali sia verticali e con nuove piante in grado di stimolare gli ospiti sia dal punto di vista sensoriale, sia per quanto riguarda l’orientamento spazio-temporale, nonché di essere di supporto alla terapia della reminiscenza. Sarà anche attrezzato per favorire la riabilitazione motoria, con un tappeto erboso sul quale camminare o sdraiarsi e con un’area per la pratica del giardinaggio che, è stato dimostrato, consente ai pazienti di migliorare il senso di orientamento, la manualità e la coordinazione motoria, ma anche aumentare il senso di responsabilità combattendo quello di inutilità. Prevista anche la possibilità di aggiungere un’area deputata alla coltivazione di piante ortive ed erbe aromatiche da raccogliere e usare in cucina o di alberi che permettano di assaporare frutti prodotti in proprio.

L’importo dei lavori, che sarà sostenuto dal Comune di Novellara, ammonta a 150.000 euro.