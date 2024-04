Contano 2 milioni di follower su Facebook, circa 700mila su Instagram, migliaia di visualizzazioni su YouTube e sfruttano i social per dare spazio alla loro comicità e arrivare con immediatezza al pubblico dei giovani. Sono i PanPers, il duo di comici, attori e conduttori formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, che debuttano al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 23 aprile alle 21.00 con il nuovo show Bodyscemi.

Cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali: c’è chi ci vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per ridere di un mondo sempre più grottesco.

Passando dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto, da canzoni in classifica a sketch inclassificabili, lo spettacolo – come suggerisce lo stesso titolo, nato dalla fusione dei termini “body shaming” e “scemi” – tratta temi attuali e significativi ma con una scia di leggerezza, guardando alle cose con positività e offrendo al pubblico una diversa prospettiva del bizzarro presente in cui stiamo vivendo.

051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it