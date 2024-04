I concerti che il festival itinerante Crossroads porta al Teatro Comunale di Mordano (BO) sono dedicati ai “Local Heroes”, musicisti che sono diventati i punti di riferimento della comunità artistica del territorio grazie alla loro inesauribile creatività. E chiaramente rinomato è il duo formato da Eloisa Atti (voce, concertina, ukulele) e Marco Bovi (chitarra), che si ascolterà martedì 23 aprile alle ore 21.

Dopo oltre venti anni di collaborazione musicale, è giunta l’ora di un riepilogo antologico: ed ecco servito “the best of” Eloisa Atti e Marco Bovi, con i loro arrangiamenti originali, il songwriting emiliano-americano della cantante bolognese, il sound caratteristico della particolare combinazione strumentale.

Voce tra le più rappresentative del jazz di stanza in Emilia, Eloisa Atti proviene da una formazione contemporaneamente classica e jazz che le ha dato la flessibilità anche per affrontare altri generi (in particolare la musica brasiliana). La Verne Jackson è stata la figura che più ha contribuito alla sua preparazione vocale, che si è comunque affinata anche grazie agli approfondimenti con Mark Murphy, Rachel Gould, Jay Clayton, Luciana Souza, Barbara Casini. Ha collaborato coi Sacri Cuori e Patrizia Laquidara, ma la partnership che più ha caratterizzato la sua carriera è quella con il chitarrista Marco Bovi, documentata su disco e soprattutto manifestatasi in una intensa attività concertistica. Tra le altre sue esperienze si distinguono quelle con gli Hammond Bandits (su un repertorio blues e country), i Sur (musica d’autore) e in diverse produzioni teatrali e televisive.

I primi passi significativi della carriera del chitarrista ferrarese Marco Bovi (nato nel 1969) avvengono negli anni Novanta, al fianco di Tony Scott, Jimmy Owens, Gaetano Riccobono. Spiccano poi le sue partecipazioni ai gruppi di Gianni Cazzola (Smell Quintet), Alice Ricciardi, Valerio Pontrandolfo (con Bobby Durham), Vince Vallicelli. Al di là del jazz, lo si è visto in tour con Vinicio Capossela e in televisione con Enzo Jannacci.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mordano e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietti: prezzo intero euro 10; ridotto 8.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite Teatro Comunale, Via Sant’Eustachio 22. Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423. Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.