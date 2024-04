Sul territorio comunale di Castelfranco Emilia hanno preso il via, o sono in procinto di partire, alcuni interventi alle sedi stradali che permetteranno di raggiungere a breve una considerevole implementazione dei servizi dei quali possono fruire quotidianamente i cittadini.

I tre principali cantieri riguardano le aziende Open fiber, E-distribuzione, società del gruppo Enel e Hera.

Open fiber ha in programma la posa della fibra ottica per circa 44km di strade, soprattutto in area extraurbana, con la connessione di circa 14mila civici, grazie al bando del “Piano Italia a 1 Giga”, finanziato dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

E-distribuzione sta già realizzando lavori di miglioramento della rete elettrica, con la posa di circa 55 km di nuovi cavi, che la renderanno più sicura, digitalizzata e pronta a sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi, grazie anche all’aumento della potenza dei contatori a 6 KW; tutto sempre grazie a fondi del PNRR, assegnati alla società del Gruppo Enel.

Per quanto riguarda Hera gli interventi, già in corso, riguardano l’estensione della rete gas metano e della rete del servizio idrico integrato, con un aumento della portata delle acque reflue.

Una volta terminati questi tre macro interventi, che comportano lavori consistenti alle sedi stradali, con rotture e scavi di una certa entità, si procederà con le operazioni di riasfaltatura per riportare in condizioni ottimali tutte le strade interessate.

Nel frattempo partiranno tutta una serie altri lavori di manutenzione straordinaria, su strade non coinvolte da altri cantieri, privilegiando le vie maggiormente trafficate. Sono previsti interventi di riasfaltatura di tratti di strada: in via Muzza Corona, nel centro abitato di Piumazzo, in via Andrea Costa, in via Castiglione, in via Prati nei centri abitati di Gaggio e Panzano, in via Castello e in via Garzolé, con la sistemazione delle buche in base alle necessità. I cantieri prevederanno di volta in volta il senso unico alternato di marcia.

Proseguono infine gli interventi di sviluppo dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali, con la realizzazione dell’attraversamento protetto a Manzolino, in via Manzolino ovest, in prossimità del canale Fiumazzo.