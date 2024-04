“È inaccettabile che un ministro della Repubblica venga censurato solo perché il suo messaggio non rispecchia le simpatie politiche dell’Amministrazione comunale. Questo è ciò che è accaduto a Matteo Salvini lo scorso fine settimana a Formigine”. Il capogruppo in Regione e segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, denuncia la censura subita dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture durante il recente evento Obiettivo Zero.

“Nonostante i ringraziamenti agli organizzatori per il successo dell’evento, è deplorevole che abbiano impedito la diffusione del messaggio di Salvini, il quale si concentrava sulla sicurezza stradale e sugli sforzi per ridurre gli incidenti, senza alcun intento politico” sottolinea il capogruppo leghista.

“Questa interferenza non solo manca di rispetto per le istituzioni e la comunità, ma anche per coloro che hanno contribuito al successo dell’evento e per i partecipanti. La censura di Salvini e la selettività nell’applicazione delle norme rappresentano un chiaro segno di mancanza di rispetto e strumentalizzazione politica: è giunto il momento di porre fine a questo comportamento vergognoso e garantire il rispetto delle istituzioni e della libertà di espressione”, conclude Rancan.