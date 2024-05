Si intitola “Le Città del Volley – La grande storia della pallavolo italiana” il libro di Remo Borgatti che verrà presentato domenica 4 maggio, alle ore 11, nella sala civica di via Morandi 9. Saranno ospiti dirigenti, allenatori, campioni e campionesse del volley reggiano. Condurrà Barbara Fontanesi, fondatrice di Fuori Campo 11 ed ex pallavolista

L’evento è promosso da Comune di Albinea, biblioteca comunale P. Neruda e Polisportiva Albinetana, con il patrocinio di FIPAV Emilia Romagna, Fondazione per lo sport Reggio Emilia, Fuori Campo 11 e Ultra sport.

L’evento è ad ingresso libero.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Polisportiva Albinetana, realtà che aggrega moltissimi giovani attorno alla disciplina del volley, radicata nel territorio e società che ha collezionato negli anni grandi successi nei campionati giovanili grazie ad allenatori e dirigenti molto capaci

IL LIBRO

Le stazioni di partenza del campionato più bello del mondo sono Ravenna e Bergamo, ma in quasi ottant’anni di storia i treni della pallavolo italiana maschile e femminile hanno sostato in decine di città dell’intera penisola, isole comprese. L’attività ufficiale della Fipav è iniziata nel 1946, e da quel momento l’evoluzione dei club ha seguito e in alcuni casi precorso quella spesso entusiasmante delle Nazionali. Il primo volume di questa opera unica è la prima metà di un viaggio ideale attraverso le società e i luoghi più rappresentativi di uno sport nato nei campetti in terra battuta e nei cortili delle chiese e sviluppatosi sempre di più, fino a entrare nel cuore di centinaia di migliaia di praticanti e milioni di supporter. Dal volley pane e salame (e quasi solo pane) dei primordi a quello milionario del nuovo millennio, per la prima volta viene raccontata, città per città ed epoca per epoca, tutta la cronaca degli avvenimenti che hanno riempito i palazzetti di tifosi, arricchita dalle testimonianze esclusive dei protagonisti.

Un riferimento imperdibile per gli appassionati di questo sport magnifico e spesso incredibilmente trascurato.