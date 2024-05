DISCOBO è l’occasione perfetta sia per trovare il disco da tempo bramato, esplorando le infinità di copertine di LP e 45 giri, alla ricerca di rarità, tirature limitate, colorazioni particolari; sia per scoprire e ascoltare nuovi artisti, brani, scene musicali e molto altro.

Più di 50 espositori saranno presenti nel primo weekend di maggio con le migliori selezioni di vinili, cd, cassette, merchandising, rarità e novità, per offrire al pubblico un’imperdibile esperienza per arricchire la propria collezione, scambiare CD e LP e scambiarsi opinioni con gli esperti del settore.

In un mondo dominato da ascolti con lo smartphone, prendersi dei momenti per posare la puntina e apprezzare un disco mentre ci si innamora della copertina e si leggono i testi su carta, vuol dire prendersi del tempo per se stessi in un’epoca in cui tutto si muove sempre più velocemente

L’appuntamento è aperto a tutti, dalle ore 10.00 alle 19.00, con ingresso gratuito, per scambiare, acquistare dischi e memorabilia, confrontandosi con i numerosi espositori da tutta Europa.

MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD USATO DA COLLEZIONE – BOLOGNA – Piazza Lucio Dalla – 4 e 5 maggio

ORARIO CONTINUATO DALLE 10:00 ALLE 19:00 – Ingresso libero

Info: 3922724361 info@mostradeldisco.com – www.mostradeldisco.com