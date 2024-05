Sabato prossimo, 4 maggio, si svolgerà come tutti i primi sabati del mese “Sassuolo Antiquariato & Vintage”, la manifestazione di antiquariato e modernariato che, per l’occasione, sarà ampliata rispetto alle precedenti edizioni.

Per consentire il suo regolare svolgimento, quindi, la Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi ha emesso un’apposita ordinanza, la 112 del 30 aprile, che modifica circolazione e sosta nell’area.

In particolare: in piazza Garibaldi e in via Mazzini, nel tratto tra p.zza Garibaldi e via Farosi, sarà in vigore il divieto transito e di sosta per tutti i veicoli dalle ore 7 alle ore 20.