Le lotte politiche, gli ideali trasmessi di padre in figlio, il desiderio di giustizia sociale: domenica 5 maggio nel giardino della biblioteca comunale Luis Sepúlveda di Castelnuovo Rangone si parla dell’eccidio dei fratelli Cervi, una delle storie simbolo della Resistenza. A farlo sarà Adelmo Cervi, figlio di Aldo – terzogenito dei sette fratelli fucilati per rappresaglia dai fascisti il 28 dicembre 1943 – e antifascista militante che da anni svolge attività politica contro le ingiustizie, che alle 16 presenterà il suo libro “I miei sette padri. Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio”. Nell’opera, i tristi eventi che hanno avuto come protagonisti il padre Aldo e gli zii Gelindo, Antenore, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore, attraverso i ricordi e le testimonianze dei familiari.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione con la locale sezione Anpi nell’ambito delle celebrazioni per il 79° Anniversario della Liberazione, sarà accompagnato dalla musica dei Gang, duo composto dai fratelli Marino e Sandro Severini, che si esibirà in uno speciale set acustico di presentazione del nuovo album “Tra silenzi e spari” dove non mancherà, tra le altre, la canzone “La pianura dei sette fratelli”.

L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito.