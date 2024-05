Questa mattina poco dopo le 7:00, i carabinieri della tenenza di Scandiano, allertati dai derubati, sono intervenuti in via Armando Diaz per un sopralluogo di furto all’interno di uno studio privato di personal training, nutrizione e fisioterapia. Sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che ignoti ladri, nella notte, dopo aver smontato la finestra a vasistas posizionata sopra la porta d’ingresso, sono entrati nei locali asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, un tablet del valore di alcune centinaia di euro. Complessivamente il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri scandianesi hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.