Un weekend all’insegna dei motori a Maranello: sabato 4 e domenica 5 maggio le auto d’epoca e sportive sono protagoniste in città con due eventi motoristici, il Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme e il raduno internazionale A112 Abarth.

Si parte sabato mattina, quando alle 9.30 gli equipaggi che partecipano al concorso di eleganza per auto d’epoca saranno in visita al Museo Ferrari di Maranello: ospite speciale di questa ventiquattresima edizione il Maserati Owners Club Italy; previste “classi speciali” in occasione del primo secolo di Citroën.

Domenica 5 alle 10 a Salvarola Terme la presentazione di tutte le auto, con mostra, sfilata ed esame delle vetture da parte della giuria. Le premiazioni e la proclamazione del Best of Show avverrà in Piazza Roma di fronte al Palazzo Ducale nel centro storico di Modena.

Sabato sera in centro a Maranello sarà inoltre possibile ammirare decine di Autobianchi A112 Abarth, in occasione del sesto raduno internazionale organizzato dal Club Motori di Modena Scuderia Modena Corse. Un ritrovo divenuto ormai un riferimento per gli amanti della vettura: le auto sosteranno in Piazza Libertà dalle 19 di sabato 4 alle 9 di domenica 5 (è previsto il divieto di sosta). Un omaggio all’utilitaria sportiva prodotta dal 1971 al 1985 che all’esordio ottenne un immediato successo, destinato a perdurare per quasi tre lustri. Una vettura di dimensioni ridotte ma molto grintosa, protagonista anche di tante competizioni sportive.