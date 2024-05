Da lunedì 6 maggio chiuderà un tratto della strada provinciale 24 a Palagano in corrispondenza del ponte sul fosso “Casa Barbati”, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria della struttura. La chiusura resterà in vigore fino al 28 luglio e per tutta la durata del provvedimento sarà predisposta un’adeguata segnaletica di deviazione stradale oltre ad una rimodulazione del trasporto pubblico locale.

In particolare l’Agenzia per la mobilità fa sapere che il servizio della linea 610 verrà modificato per Palagano e Sassuolo, cosi da garantire i collegamenti scolastici. Saranno inoltre istituite due capilinea provvisori prima e dopo il ponte, Costrignano Artigianale e Costrignano Cooperativa e, seconda della direzione, saranno previsti anticipi fino a 60 minuti a causa dell’itinerario modificato.

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta Stradedil srl di Palagano per un importo complessivo di 350mila euro e sono iniziati lo scorso 20 marzo, prevedono tra l’altro la realizzazione di muovi cordoli portabarriera e micropali per il consolidamento del riempimento dei muri, la realizzazione di una controsoletta in calcestruzzo alleggerito, l’installazione di nuove barriere guard rail con la realizzazione nuovo asfalto e tutti i drenaggi necessari per favorire il deflusso delle acque meteoriche.