Nuvolosità irregolare con ampie schiarite in pianura e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi che potranno dare luogo a locali e brevi rovesci. Temperature minime in aumento con valori attorno a 11/12 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento con valori tra 18 e 21 gradi. Venti deboli e variabili. Mare poco mosso.

(Arpae)