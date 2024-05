Il Club La Meridiana è orgoglioso di annunciare che si è tenuto il secondo incontro del “Salotto della Prevenzione”, un evento focalizzato sulla prevenzione del decadimento cognitivo e sul rallentamento dell’invecchiamento delle cellule cerebrali. L’incontro ha visto la partecipazione di eminenti esperti del settore medico e accademico.

L’evento, svoltosi presso il Club La Meridiana, è stato onorato dalla presenza di figure di spicco nel campo della medicina e della ricerca sulla demenza quali il Dott. Claudio Vagnini, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena; il Prof. Marco Bertolotti, Direttore dell’ Unità Operativa di geriatria dell’Ospedale civile di Baggiovara; il Dott. Andrea Fabbo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa geriatrica – disturbi cognitivi e demenze del servizio socio-sanitario AUSL Modena; la Prof.ssa Giovanna Zamboni, Neurologia cognitiva dell’Ospedale civile di Baggiovara; la Dott.ssa Barbara Manni, Responsabile del centro disturbi cognitivi e demenze area sud AUSL Modena; la Dott.ssa Francesca Neviani, Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Ospedale civile di Baggiovara e la Sig.ra Luppi Emanuela, Associazione Gian Paolo Vecchi.

L’evento gode del patrocinio e del sostegno di numerosi enti locali, tra cui il Comune di Sassuolo, Formigine, Maranello, e Montefiorino, rafforzando l’impegno della comunità nella lotta contro la demenza.

Questi incontri sono parte di un più ampio impegno per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione delle malattie neurodegenerative e raccogliere fondi per progetti vitali come “UMANIZZARE LE CURE – COME SENTIRSI A CASA IN GERIATRIA” all’Ospedale Civile di Baggiovara.