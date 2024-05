Domenica 12 maggio fin dalle ore 15.00 la coalizione a sostegno di Matteo Mesini Sindaco ha organizzato un pomeriggio incentrato sui bambini. Al Parco Amico infatti ci aspettano tante attività per i più piccoli, come il trucca-bimbi, e anche un’ospite speciale: Isabella Conti, la sindaca di San Lazzaro di Savena (BO), Comune dove si sono realizzati gli asili nido gratuiti per tutti. Un vero esempio di buona amministrazione.

“Siamo molto felici – sottolinea il candidato Mesini – di avere come ospite Isabella Conti, sindaca in grado di rendere universale e completamente gratuito un servizio importantissimo come quello dei nidi comunali. Il nostro impegno con Sassuolo vuole partire proprio da qui, dai servizi e dalle strutture educative, che vuol dire dai bambini e dalle famiglie. Ci prefiggiamo infatti di aumentare di almeno 100 posti le disponibilità dei nidi cittadini; di diminuire progressivamente le tariffe puntando ad un loro azzeramento; di incrementare anche la sezione lattanti (0-3 anni) con ulteriori 20 posti; di ampliare sia l’offerta dei centri estivi che la flessibilità oraria per venire incontro alle esigenze dei genitori. Nessuno deve più trovarsi a barattare la vita famigliare con quella professionale per i costi troppo elevati o per la mancanza di posti a disposizione, come accaduto in questi anni. Sassuolo deve guardare avanti, deve prendersi cura del futuro avendo una visione, a partire dai nostri bambini e dai loro genitori. L’istruzione è un tema primario per noi, come lo sono la cura degli anziani, la creazione di spazi verdi, una viabilità più ordinata, e la valorizzazione del lavoro, motore del nostro Distretto”.