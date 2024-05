La lista civica Formigine Viva organizza per i cittadini un momento di dialogo con la candidata sindaco Elisa Parenti. Al centro del discorso gli asili nido, i centri estivi, lo sport come strumento educativo e tutto ciò che riguarda bimbi e ragazzi: l’appuntamento è per sabato 11 maggio alle 17.30 presso la nuova area giochi di Villa Gandini.

“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio” è il titolo dell’incontro organizzato da Formigine Viva in programma per sabato 11 maggio alle ore 17.30, presso la nuova area giochi di Villa Gandini (via Sant’Antonio 4, Formigine).

Si toccheranno vari temi, che riguardano i bambini e i giovani della fascia 0-18 anni: strategia educativa di comunità, asili nido, centri estivi, conciliazione dei tempi casa-lavoro, sport, luoghi di ritrovo, di studio ed opportunità per i giovani.

La tematica educativa è uno dei temi più cari a Formigine Viva, lista civica nata nel 2009 e che si presenta alle prossime elezioni amministrative con Paolo Vacondio e Giulia Bosi, assessori uscenti, a guidare una squadra di 22 candidati di età media pari a 35 anni, il che ne fa la lista più giovane tra quelle presenti alle prossime elezioni comunali del 8 e 9 giugno.

Interverrà la candidata sindaco Elisa Parenti che, insieme agli esponenti di Formigine Viva, sarà a disposizione soprattutto per ascoltare le domande, le proposte e i punti di vista dei cittadini presenti. All’evento parteciperà anche Luca Busani, assessore alle politiche giovanili ed educativo-scolastiche del comune di Fiorano Modenese.

Contestualmente, nell’area giochi, saranno garantite attività e intrattenimento per i bambini.