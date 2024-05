Il Movimento 5 Stelle invita la cittadinanza all’evento di supporto alla propria lista e ad Elisa Parenti, candidata sindaca di coalizione, che si terrà venerdì 10 maggio 2024, alle ore 18.00, presso l’ex area giochi Villa Gandini, di fronte al Bar Pulp.

Il supporto sarà espresso dalla presenza di eminenti personalità come il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e l’Europarlamentare Sabrina Pignedoli. Anche i coordinatori regionali dell’Emilia-Romagna, sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi, parteciperanno per mostrare il loro sostegno.

L’incontro è volto a sostenere la candidatura di Elisa Parenti e la lista del Movimento 5 Stelle per le imminenti elezioni amministrative. Questa occasione rappresenta un momento significativo per il Movimento di condividere le sue visioni e i suoi impegni per il futuro di Formigine.

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco.