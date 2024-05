Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 maggio; dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 maggio. In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio/A1.

Sul Raccordo di Casalecchio, nell’ambito delle attività relative al rifacimento del cavalcavia di svincolo, sarà necessario chiudere la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 10:00 alle 20:00 di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.