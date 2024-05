LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin fa subito la voce grossa sul circuito di Le Mans. In sella alla Ducati targata Prima Pramac, lo spagnolo leader del Mondiale prima firma in mattinata il miglior tempo nelle prime libere (1’31″421), poi nel pomeriggio abbassa ulteriormente il crono e mette tutti in fila nella practice in 1’30″388. Resta sotto il decimo e mezzo Pecco Bagnaia, autore del secondo riscontro cronometrico con la Ducati ufficiale (0″145 il distacco), terzo un sempre meno sorprendente Pedro Acosta (GASGAS Tech3) a 0″187. Quarto tempo per per Maverick Vinales su Aprilia (+0″269) davanti a Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team, +0″295). Nell’ordine, chiudono la top ten Jack Miller, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo. Fuori dal Q2 diretto, tra gli altri, Enea Bastianini, caduto nel finale di sessione, e i fratelli Marc e Alex Marquez del team Gresini.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).