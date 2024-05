Durante una riuscitissima serata al Cere, il Lions Club “La Guglia – Matilde di Canossa” ha consegnato il 34° Premio “ARTI E MESTIERI – LE DONNE DI MATILDE”

Il Premio è stato consegnato dalla Presidente del Club, Cristina Bonacini a DEANNA FERRETTI.

Il Premio, ormai arrivato alla 34ma edizione intitolato a Matilde di Canossa è un riconoscimento dato ad una donna reggiana che si è distinta nel proprio mestiere, tanto da farlo divenire un’arte.

La Presidente Bonacini ha spiegato il significato del Premio: “Il lavoro diventa arte quando, oltre che apportare progresso e benessere al servizio dell’uomo, migliora la società e la rende più bella.”

Deanna Ferretti Veroni è una perfetta interprete di questi concetti.

Lei stessa, durante la serata ha raccontato alcuni episodi della sua lunga carriera: dal primo e per certi versi fortunoso, incontro con Harrods, alla creazione della sua azienda “MISS DEANNA”, per passare poi a parlare degli stilisti di fama mondiale con cui ha collaborato, tra i quali basta citare i nomi di Kenzo, Krizia, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Enrico Coveri, e Valentino. Negli ultimi anni Deanna Ferretti si è dedicata a traferire le sue competenza ai giovani promuovendo un Master di Alta Formazione per giovani stilisti e continuando a gestire “Modateca Deanna” uno straordinario archivio storico per dimensioni e pregio e si sviluppa su un’area di oltre 3.000 mq. Centro Internazionale di Documentazione Moda, è un luogo in cui designers e addetti ai lavori possono trovare gli strumenti di ricerca, aggiornamento ed approfondimento fondamentali per la creazione delle nuove collezioni.

Deanna Ferreti è anche attivissima nel sostegno di attività sociali e il suo ultimo sforzo è teso al sostegno del MIRE (Ospedale per la Maternità e l’infanzia che sta sorgendo a Reggio Emilia) . per questo Deanna ha concluso la serata parlando di questo grande progetto e delle attività per sostenerlo.