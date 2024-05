Sono in fase di conclusione le procedure per l’affidamento della gestione del chiosco situato presso il parco XXV Aprile in via S. Caterina a Fiorano. Presto tornerà quindi a prendere vita il punto ristoro che ha sempre animato il parco, uno dei luoghi simbolo del centro storico.

La riapertura del chiosco non potrà che incentivare l’aggregazione di grandi e piccoli all’interno di un’area verde in cui è presente un campo da basket e diversi giochi per i più piccoli. Inoltre all’interno del parco XXV Aprile si svolgono numerosi corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole elementari fioranesi, iniziative curate direttamente dalla Polizia Locale. In ultimo, proprio in queste ore sono terminati i lavori di sfalcio e l’intera area sarà nuovamente agevole per chiunque avrà il desiderio di fruirne.