Nella serata di ieri, domenica 12 maggio, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via IV Novembre a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di una lite tra alcuni soggetti.

Sul posto gli operatori appuravano essersi trattato di una rapina aggravata grazie alle dichiarazioni rese da parte della vittima. Nello specifico, la persona offesa, un 31enne di origine nigeriana, riferiva di essersi recato in via IV Novembre al fine di acquistare sostanza stupefacente.

Mentre si trovava lì, veniva avvicinato da un soggetto straniero che tentava di sottrargli il telefono cellullare e, per vincere la resistenza della vittima, lo colpiva sferrandogli diversi pugni al volto per poi riuscire a sottrargli il telefono, che era caduto a terra durante l’aggressione, tramite l’ausilio di un terzo soggetto al momento ignoto che lo raccoglieva e si dileguava. La versione fornita dalla vittima veniva avvalorata dalla visione delle immagini di videosorveglianza che permettevano agli operatori di riconoscere l’aggressore.

Si trattava di un 37enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale, con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, che qualche minuto dopo gli agenti riuscivano a rintracciare e bloccare nelle adiacenze del luogo dell’aggressione.

Al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 37enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso e deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto trovato, a seguito di perquisizione, in possesso di un martello. Lo stesso si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.