Dal 7 al 10 maggio 2024, nel Parco di Monte Sole a Marzabotto (Bo) si è tenuta l’esercitazione di Colonna Mobile Regionale “AIB Monte Sole 2024”, organizzata dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna in collaborazione con l’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell’Emilia-Romagna e con l’Ente Parchi Emilia Orientale, con la partecipazione dei Volontari AIB di protezione civile ed una rappresentanza dei Carabinieri Forestali.

Si sono effettuate dimostrazioni di spegnimento e di bonifica di un incendio boschivo e di interfaccia all’interno del parco regionale, dove negli anni scorsi un simile episodio è effettivamente occorso.

La Colonna Mobile dei Vigili del fuoco si è esercitata su questo scenario complesso facendo intervenire un elicottero per lo spegnimento, installando assieme ai Volontari vasche per l’approvvigionamento del mezzo aereo e per bonificare il fronte del fuoco, utilizzando una trincia forestale per realizzare delle piccole opere antincendio in zona di interfaccia, avvalendosi di motopompe, zaini di estinzione ed altre attrezzature in coordinamento con i Volontari AIB ed utilizzando Droni (SAPR VVF) per i rilievi dall’alto e la realizzazione di apposite cartografie.

In ogni giornata il comando delle attività complessive è stato affidato ad un Funzionario del Comando di Bologna, mentre l’area operazioni è stata gestita da un DOS VVF, Direttore delle operazioni di spegnimento appositamente formato per questo tipo di emergenze.