Sono aperti da ieri in città i 13 Sportelli del progetto Digitale Facile per il superamento – grazie all’impiego di Facilitatori specializzati – del digital divide, il divario digitale, che spesso segna un ingiusto discrimine fra generazioni e penalizza in particolare le fasce più fragili della popolazione, quali persone anziane e con disabilità. E per sviluppare l’offerta formativa e di servizio, il Comune di Reggio Emilia promuove una chiamata ai volontari, che siano disponibili ad affiancare e supportare i Facilitatori agli Sportelli e a presidiare e gestire un Punto di facilitazione digitale mobile, ovvero un porter che andrà a intercettare i cittadini in luoghi di particolare afflusso di pubblico, al fine di rendere il progetto ancor più diffusivo.

Promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato dal Pnrr, Digitale Facile è realizzato a Reggio Emilia con una partnership tra Enti del Terzo settore, di cui capofila è il Consorzio Quarantacinque cooperative sociali, in qualità di soggetto realizzatore, con cui il Comune di Reggio Emilia, quale soggetto sub-attuatore, ha attivato un percorso di co-progettazione.

RICERCA DI VOLONTARI DIGITALI – Il Comune ricerca una decina di volontari maggiorenni, che desiderino dedicare un po’ del loro tempo al progetto Digitale Facile, nelle seguenti attività:

attività di supporto presso uno dei 13 Sportelli di facilitazione digitale per dare assistenza ai cittadini su: utilizzo di strumenti, siti e applicativi digitali quali attivazione Spid o altri applicativi di identità digitale e di uso pubblico; attivazioni mail; supporto nel disbrigo di procedure che necessitano l’utilizzo di applicativi online;

allestimento e gestione di un Punto di facilitazione digitale mobile attraverso l'utilizzo di un porter elettrico con adeguata strumentazione, che si rechi presso luoghi di particolare afflusso di pubblico per intercettare i cittadini e dare riposte alle loro richieste digitali.

Eventuali competenze, abilità, esperienze necessarie ai volontari sono: conoscenza della strumentazione informatica e buone abilità digitali; essere in possesso di Patente B.

L’orario di attività è da definire in sede di colloquio sulla base delle disponibilità del volontario e delle necessità dell’ente.

I luoghi di attività sono gli Sportelli di facilitazione digitale e altri luoghi della città raggiunti con il porter, da concordare in sede di colloquio. Per i volontari sono previsti una formazione, erogata dalla Regione Emilia-Romagna, e il supporto dei referenti Tutor,

oltre a una formazione specifica sulla piattaforma Hamlet.

Per ulteriori informazioni e candidature: comune.re.it/errepiu.

QUALI SERVIZI PER I CITTADINI – I servizi, a carattere formativo e informativo, erogati agli Sportelli, dove saranno operativi Facilitatori digitali con competenze avanzate, sono:

formazione/assistenza personalizzata individuale (cosiddetta facilitazione), erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati;

f ormazione online , anche in modalità di autoapprendimento e asincrona,

attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, promuovendo percorsi personalizzati;

formazione in gruppi (in presenza e con canali online) a ttraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni ed esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione.

I cittadini che desiderano accedere agli sportelli devono prendere un appuntamento telefonando allo 0522-585553 nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Oppure dal sito https://affluences.com/digitale-facile-reggio-nellemilia.

QUALI LUOGHI – Vengono attivati 13 Sportelli dislocati sul territorio comunale.

In particolare:

11 Sportelli coordinati dal Consorzio Quarantacinque e dal partner Impact Hub Reggio Emilia, si trovano:

al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro , in via Emilia San Pietro 44/C, il martedì e venerdì dalle ore 9 alle 14 (a cura di Consorzio Quarantacinque)

, in via Emilia San Pietro 44/C, il martedì e venerdì dalle ore 9 alle 14 (a cura di Consorzio Quarantacinque) a La Polveriera , in piazza Oscar Romero 1, il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 14 (a cura di Consorzio Oscar Romero)

, in piazza Oscar Romero 1, il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 14 (a cura di Consorzio Oscar Romero) nella sede Auser Volontariato di via Compagnoni 13 , il mercoledì dalle ore 14 alle 19 e il venerdì dalle ore 9 alle 14 (a cura di Auser Reggio Emilia)

, il mercoledì dalle ore 14 alle 19 e il venerdì dalle ore 9 alle 14 (a cura di Auser Reggio Emilia) al Centro sociale Gattaglio , via del Gattaglio 30, il mercoledì dalle ore 14 alle 19 (a cura della Cooperativa sociale Rigenera)

, via del Gattaglio 30, il mercoledì dalle ore 14 alle 19 (a cura della Cooperativa sociale Rigenera) al Centro sociale Tricolore , via Agosti 6, il venerdì dalle ore 14 alle 19 (a cura della Cooperativa s ociale Rigenera)

, via Agosti 6, il venerdì dalle ore 14 alle 19 (a cura della Cooperativa ociale Rigenera) al Centro sociale Carrozzone , via Gallinari 1, il martedì dalle ore 14 alle 19 (a cura di Centro sociale Carrozzone APS)

, via Gallinari 1, il martedì dalle ore 14 alle 19 (a cura di Centro sociale Carrozzone APS) al Centro sociale Orologio , via Massenet 19, il giovedì dalle ore 14 alle 19 (a cura di Centro sociale Carrozzone APS)

, via Massenet 19, il giovedì dalle ore 14 alle 19 (a cura di Centro sociale Carrozzone APS) alla Casa di Quartiere Sergio Stranieri , in via Don Sturzo 1, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12,30 (a cura di Accademia di Quartiere aps)

, in via Don Sturzo 1, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12,30 (a cura di Accademia di Quartiere aps) allo Spazio Bismantova13 , in via Bismantova 13, il mercoledì dalle ore 8 alle 13 e il venerdì dalle 13,30 alle 18,30 (a cura di Associazione culturale Cinqueminuti aps)

, in via Bismantova 13, (a cura di Associazione culturale Cinqueminuti aps) nella sede Arci Reggio Emilia , viale Ramazzini 72, il mercoledì dalle ore 9 alle 14 (a cura di Arci Reggio Emilia)

al Circolo Arci Fenulli , via Fenulli 7, il lunedì dalle ore 8.30 alle 13.30 (a cura di Arci Reggio Emilia)

Inoltre, due Sportelli gestiti dal Comune di Reggio Emilia:

alla Biblioteca Santa Croce in via Adua 57, orario invernale il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18,30 e il sabato dalle ore 9 alle 12; orario estivo il martedì dalle ore 9 alle 12.30, il mercoledì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12,30

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP Comune Informa di via Farini 2, il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13.

Grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio potrà essere attivata, al bisogno, la mediazione linguistico-culturale.

Per info aggiornate su orari sportelli, modalità di accesso, attività di formazione, etc: comune.re.it/digitalefacile.