Sabato 18 maggio, dalle ore 9 alle 12, presso la sede IREN di Via dei Gonzaga a Reggio Emilia e presso i Centri di Raccolta IREN dei comuni della provincia che promuovono l’iniziativa, si terrà una distribuzione gratuita di oltre 5mila kit prodotti larvicidi, assieme ad indicazioni pratiche su come combattere questa specie di zanzara. Le recenti abbondanti piogge rischiano infatti, alla comparsa dei primi caldi, di favorire lo sviluppo dell’insetto. I prodotti larvicidi saranno utili per il trattamento dei focolai di infestazione domestici della zanzara, e si aggiungono a quanto gli Enti Locali ed Iren mettono già in campo nelle aree pubbliche.

Nella stessa giornata di sabato 18 maggio, sarà possibile acquistare al prezzo di costo i prodotti larvicidi presso tutte le Farmacie Comunali di Reggio Emilia, e di altri comuni. Inoltre, presso le Farmacie Comunali Riunite, saranno presenti volontari per fornire informazioni ai cittadini grazie al supporto delle stesse farmacie all’iniziativa:

Farmacia “Centrale” in Piazza Prampolini,

Farmacia Orologio Presso il Centro Commerciale Le Querce,

Farmacia Pappagnocca presso il Centro Commerciale Reggio Sud in Via Maiella 63

Farmacia Santa Croce in V.le Regina Margherita 29/F.

Dalle ore 10.30 alle ore 12 sarà presente personale qualificato a disposizione per chiarire dubbi, fornire informazioni e spiegare l’utilizzo del prodotto larvicida nelle aree domestiche. Inoltre, durante tutta l’estate, i prodotti larvicidi verranno venduti a prezzo calmierato presso tutte le Farmacie Comunali Riunite.

I Comuni che, ad oggi, ospiteranno il “Zanzara Tigre Day” e che hanno promosso l’attività di lotta alla Zanzara Tigre sono:

Reggio Emilia,

Bibbiano,

Boretto,

Campagnola Emilia,

Campegine,

Canossa,

Castellarano,

Cavriago,

Fabbrico,

Gattatico,

Guastalla,

Montecchio Emilia,

Quattro Castella,

Rio Saliceto,

Rolo,

San Polo d’Enza,

Sant’Ilario d’Enza,

Scandiano,

Vetto d’Enza,

Vezzano sul Crostolo.

A Reggio Emilia l’iniziativa si terrà presso il Centro di Raccolta IREN di Via dei Gonzaga.

Piano di lotta contro la zanzara tigre

“Zanzara tigre day” è una delle tante iniziative che accompagnano il “Programma territoriale di lotta” predisposto dalle Amministrazioni comunali reggiane, con il coordinamento del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL di Reggio Emilia.

Iren ne fornisce il supporto tecnico operativo, in collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite, le Associazioni di Protezione Civile “Città del Tricolore” e “Team Reggio Fuoristrada”, gli Scout Agesci di Guastalla e di Reggio Emilia, Gli Scout CNGEI di Reggio Emilia.

Il Piano si svilupperà tra maggio e ottobre, in concomitanza con il periodo del ciclo riproduttivo della zanzara, secondo quanto previsto dal “Piano Regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue”. Spesso si ritiene necessaria la lotta contro le zanzare adulte, mentre è ben più efficace quella contro le larve. La lotta adulticida è prevista solo in presenza di casi accertati o sospetti di Chikungunya o altro patogeno veicolato dalle zanzare. Fondamentale quindi rimane la lotta antilarvale, sia quella preventiva (con rimozione dei ristagni d’acqua, che costituiscono i focolai di riproduzione della zanzara), sia quella larvicida (cioè mirata all’eliminazione dell’ insetto quando è ancora allo stadio acquatico di larva).



Nelle aree pubbliche (tombini stradali ed di aree esterne di pertinenza degli stabili pubblici, in particolare plessi scolastici, centri per anziani, cimiteri, case protette, sedi amministrative, centri sportivi, orti e centri sociali), interviene Iren con trattamenti larvicidi periodici mediante biocidi biologici o a bassa tossicità ambientale. Nelle aree private, dove si sviluppa la percentuale maggiore dei focolai larvali di zanzara tigre, l’impegno delle Istituzioni e di Iren deve necessariamente incontrare la collaborazione dei cittadini.

L’esperienza di questi anni dimostra che solo lo sforzo comune Istituzioni-cittadino può ridurre la presenza di questo fastidioso insetto, vista la grande capacità di adattamento che questo stesso ha nel rifugiarsi sempre più spesso nelle aree private non trattate.

Anche quest’anno continueranno le iniziative dei porta a porta informativi in alcuni comuni.

Consigli Utili – Le semplici azioni per debellare la zanzara tigre sono:

Eliminare l’acqua stagnante da qualsiasi tipo di recipiente (sottovasi, annaffiatoi e tutti gli oggetti che possono trattenere acqua piovana).

da qualsiasi tipo di recipiente (sottovasi, annaffiatoi e tutti gli oggetti che possono trattenere acqua piovana). Trattare periodicamente i ristagni d’acqua non eliminabili e i tombini con i prodotti larvicidi specifici.

non eliminabili e i tombini con i prodotti larvicidi specifici. Collaborare tra vicini. I trattamenti sono sempre efficaci: se le zanzare tigre persistono forse provengono dal giardino o dal terrazzo del vicino. Si ricorda che le zanzare tigre si sviluppano soltanto nell’acqua stagnante.

Altre informazioni utili sul sito web www.zanzaratigreonline.it