“Comunità energetica: tra territorio e innovazione”: sarà questo il titolo di un’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato e Confcooperative Terre d’Emilia per affrontare la tematica delle comunità energetiche.

L’appuntamento si svolgerà giovedì 16 maggio, a partire dalle ore 20.30, presso la Sala consiliare del Municipio di Pavullo, in Piazza Montecuccoli 1.

Relatori dell’iniziativa saranno il Dott. Alberto Masini, Responsabile sostenibilità di Emil Banca, l’Ing. Fabio Armanasco, Amministratore Delegato Kairoscope e il Dott. Federico Cantelli, Responsabile dell’ufficio finanza agevolata di Lapam Confartigianato.

L’incontro si focalizzerà sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). «Una rivoluzione – spiegano gli organizzatori – nel modo in cui l’energia viene prodotta e consumata localmente: un modello non solo sostenibile, ma capace di offrire anche vantaggi economici e sociali, senza scopo di lucro, mantenendo i diritti e le libertà dei partecipanti».

L’ingresso è libero previa registrazione tramite il sito www.lapam.eu.