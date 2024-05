Lungo la strada provinciale SP 632 “Traversa di Pracchia”, nel territorio del comune di Alto Reno Terme, per un pronto intervento per il ripristino delle rete idrica, chiusura al transito in entrambe le direzioni al km 1+050 dalle 7 di giovedì 16 maggio alle 20 di venerdì 17 maggio.

Il traffico in entrambi i sensi di marcia sarà deviato su viabilità alternativa mediante segnaletica sul posto e di preavviso da posizionare in corrispondenza delle intersezioni: