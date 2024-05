La Fiera di Primavera promossa dall’Amministrazione Comunale torna nelle piazze e nelle vie del Centro. Tanti eventi tra arte, musica, giochi e attività per bambini, solidarietà, gastronomia. E poi il Mercato della Fiera, espositori agricoli e dell’ingegno, associazioni e negozi, bar e ristoranti aperti tutto il giorno. Un momento di festa e comunità che trova una bella, colorata e floreale rappresentazione nella nuova immagine coordinata dell’evento realizzata da Studio Visione.

L’anteprima del 18 maggio inizia con il Mercato Settimanale del Sabato e la “Notte dei Pupazzi” in Biblioteca. Al pomeriggio la festa del Football Club 70 al Parco di San Rocco, la mostra “Snaturare” al Garage di via Baistrocchi, giostre e bancarelle per bambini, l’inaugurazione della mostra fotografica del circuito OFF di fotografia Europea al negozio “La Medinilla fiori e piante” (ore 18), il concerto “Musica in Fiera” della Scuola di Musica “M. Pagliarini” in piazza della Repubblica (ore 18).

Il clou arriva domenica 19 maggio con tanti spazi tematici per tutte le età, occasioni di divertimento e shopping.

In piazza IV Novembre ecco lo “Spazio Sogni” con l’evento di creatività “La Piazza degli Artisti” di Claudia Belli, le spassose performance de La Bottega Schmidlap e La Dinamica del Controvento di Teatro Necessario, il Laboratorio di scrittura creativa Caviardage.

Nello “Spazio Famiglie” in piazza della Repubblica piccolo Luna Park, giostre e bancarelle per bambini, “Pompieropoli” con Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, laboratori con Associazione Nonna Lucia e i “Grilli di Amerigo”. Alle 11 arriva “Mamma me la canti”, animazione musicale per i più piccoli, poi esibizioni di Capoeira e Karate Shotokan con ASD Nishiyama e lo stand “La famiglia digitale” a cura di IFOA.

Lo “Spazio Esperienze” accoglie il “Centro in Festa” del CS Airone con ricca proposta gastronomica, i balli di Terra di Danza in piazzale Me.fa (ore 16-18), la Merenda col Volontariato (ore 10.30 e 16) in via Roma, la mostra fotografica “Amarcord” al negozio Green Store Mantovani, il concerto “I favolosi anni ‘60” con Paese che Canta– Compagnia R.C.A. in piazzale Curiel dove sarà attivo il punto ristoro di Pro Loco Cadelbosco di Sopra.

Allo “Spazio Sicurezza” di via Gramsci tornano le esercitazioni del “Villaggio Sicurezza Urbana” con Polizia Locale Val d’Enza, Associazione Nazionale Carabinieri, Polizia Stradale, Croce Bianca, VAB (Protezione Civile) mentre lo “Spazio Commerciale” presenta il Grande Mercato della Fiera con gli ambulanti, le scuole e le associazioni del paese (via Roma e via Podgora), “L’angolo degli hobbisti” e l’esposizione Auto d’epoca Club 500 intorno all’area del Grattacielo e le Aziende agricole e prodotti tipici in via Libertà.

Due gli eventi culturali al Centro Mavarta: la mostra “Figli dell’immensità” del Circolo Fotografico Tannetum (ore 15-19) e il concerto “Capolavori” a cura del Corpo Filarmonico di S.Ilario (ore 16.30).

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it