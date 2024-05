Domenica 19 maggio, alle ore 15, il Circolo Albinetano in collaborazione con la Proloco di Albinea ha organizzato un torneo di Pinnacolo di beneficenza a sostegno delle attività del progetto “Il Passatempo”.

Il torneo si terrà presso la tensostruttura del parco Lavezza di Albinea.

L’iscrizione costerà 10 a persona. Ai partecipanti sarà offerto un abbondante rinfresco gratuito. È gradita la prenotazione telefonando a Giuliano Barozzi (0522 599144), Nadia Filoni (339.5375885), e Druano Croci (328.6176648).

Il progetto Il PassaTempo nasce da una collaborazione tra Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia), Auser Reggio, l’Associazione Arte in Orto, Banca del Tempo di Quattro Castella e Centro Sociale i Boschi di Puianello.

Il progetto si basa su attività e laboratori gratuiti per trascorrere insieme del tempo. Gli incontri sono gestiti da psicologi e da volontari che si occupano anche del trasporto di chi non può muoversi autonomamente. Le attività sono pensate per essere aperte ed accessibili a tutti, che si tratti di fare ginnastica, una passeggiata in giardino, una gita, giocare a carte: a questi pomeriggi partecipano anche persone senza disturbi cognitivi, per il piacere di stare in compagnia e conoscere nuove persone.

Gli incontri si svolgono tutti i mercoledì presso il Centro Sociale “I Boschi” di Puianello dalle 15:00 alle 18:00 e, una volta al mese, si spostano nella splendida cornice del Castelletto di Villa Arnò, sede dell’associazione Arte in Orto.

I partecipanti al pinnacolo aiuteranno il progetto a proseguire gli incontri.