Al primo mattino nubi basse e locali foschie e banchi di nebbia sui rilievi e pianure prossime al Po, in rapido dissolvimento. Nel corso della giornata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti a ridosso del crinale appenninico.

Temperature minime in diminuzione, comprese tra 11 e 14 gradi; massime in aumento con valori tra 23 e 25 gradi. Venti deboli-moderati sud-occidentali; forti con rinforzi sul crinale appenninico al mattino, in attenuazione dalle ore pomeridiane. Mare mosso.

(Arpae)