Le violenze contro chi lavora nei servizi pubblici essenziali e garantisce il massimo della protezione alla Comunità sono un fenomeno in espansione al quale si può e si deve rispondere, anche come fatto di civiltà da riaffermare.

Per questo Siulp Reggio Emilia (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) e Cisl Emilia Centrale hanno organizzato un importante convegno dal titolo “Proteggiamo chi ci protegge” in programma il prossimo 20 maggio, cui prenderanno parte Calogero Paci (Procuratore Capo della Procura di Reggio Emilia), Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Ignazio Ganga (Segretario Confederale reggente di Cisl Medici), Felice Romano (Segretario nazionale Siulp), Cristina Marchesi (Direttore Generale Azienda Usl di Reggio) e Graziano Delrio (Senatore della Repubblica).

La tavola rotonda, moderata dalla giornalista Manuela Catellani, sarà aperta dalle testimonianze di alcuni lavoratori vittime di episodi di violenza, tra i quali esponenti delle forze di polizia e dei sanitari.

“Abbiamo organizzato questo incontro non solo per dare voce a chi, col suo lavoro, rappresenta una delle forme di protezione più alte a favore della Comunità ma per mettere in rete analisi, strumenti operativi e proposte concrete per realizzare un’operazione efficace a protezione dei lavoratori. Da tempo i nostri sindacati sono in prima linea e crediamo che il modo migliore per rispondere ad un tasso di violenza inaccettabile sia quello di sostenere la risposta culturale e unitaria di tutta la Comunità. Delle persone come delle Istituzioni. Chi quotidianamente mette a rischio la propria incolumità per difendere e offrire un servizio pubblico ai cittadini, merita il massimo rispetto ma anche determinazione e l’indicazione di un buon percorso di tutela da mettere in atto”, spiegano Aldo Aragiusto (Segretario generale Siulp di Reggio Emilia) e Rosamaria Papaleo (segretaria generale di Cisl Emilia Centrale).

Il convegno a partire dalle ore 9:00 presso la Sala Artigianelli di Palazzo Baroni, in viale Timavo 93 a Reggio Emilia. Per partecipare occorre registrarsi, chiamando i numeri 3282438907 – 3477377799 oppure scrivendo una mail all’indirizzo siulpreggioemilia@gmail.com