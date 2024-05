Il Dipartimento di Scienze della Vita, in collaborazione con il Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare (GSICA), organizza l’XI edizione dello Shelf Life International Meeting, conferenza internazionale dedicata alle tecnologie alimentari e al food packaging.

Il convegno si terrà dal 20 al 23 maggio 2024 a Palazzo Dossetti (viale Allegri, 9) a Reggio Emilia dove per l’occasione si riuniranno ricercatori, da almeno 15 Paesi, che presenteranno lo stato dell’arte della ricerca internazionale sulle tecnologie al servizio della stabilità dei prodotti alimentari e sullo sviluppo di materiali di confezionamento innovativi.

“Il congresso Shelf Life International Meeting – afferma il prof. Fabio Licciardello di Unimore – nasce esattamente 20 anni fa, promosso dal Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare. Le precedenti edizioni sono state ospitate in Italia, Spagna, Corea del Sud, Tailandia, USA e Colombia: l’XI edizione ritorna in Italia e lavoriamo da oltre un anno a questo evento, orgogliosi di poterlo ospitare a Reggio Emilia, in un territorio a forte vocazione agroalimentare. Il grande numero di contributi ricevuti, e la provenienza diversificata dei partecipanti, con oltre il 50% di ospiti stranieri, rappresenta già un successo e testimonia la qualità della proposta scientifica oltre che l’attrattività dell’offerta nel complesso. Ci aspettiamo che il congresso, oltre a portare indubbia visibilità internazionale al nostro Ateneo e alla ricerca di UNIMORE in ambito agroalimentare, rappresenti un momento di confronto tra il mondo accademico e l’industria, che a SLIM2024 sarà anche ampiamente rappresentata”.

La conferenza sarà strutturata in quattro sessioni:

Shelf Life Assessment and Prediction

Innovative Technologies for Shelf Life Extension

Trends in Packaging Materials Development

Technical and safety issues of recycled and sustainable packaging

Ciascuna sessione sarà introdotta da una keynote lecture:

Packaging design for reducing food waste (Helén Williams, Karlstad University, Sweeden)

Active packaging and waste valorization: a real opportunity for food sustainability? (Sara Limbo, University of Milan, Italy)

Chemical safety and risk assessment on bioplastics for food contact (Ana Rodríguez Bernaldo de Quirós, University of Santiago de Compostela, Spain)

Safety assessment of mechanical recycling processes of PET to be used for materials and articles in contact with food (Remigio Marano, EFSA)

L’intenso programma scientifico, che consta di circa 130 contributi tra presentazioni orali e poster, offrirà l’occasione di visitare alcune importanti realtà imprenditoriali della Food Valley emiliana e di apprezzare l’identità storico-culturale della città di Reggio Emilia.

Maggiori dettagli, tra cui il programma scientifico, sono disponibili sul sito dell’evento: www.slim.gsica.net.