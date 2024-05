Domenica 26 maggio sarà inaugurato ALL OVER , il terzo sentiero off road di Bologna Montana Bike Area (BOM.BA) accessibile a hand bike, tandem e mountain bike, quindi anche a persone con disabilità.

L’evento di inaugurazione si inserisce all’interno dell’omonimo progetto ALL INclusive , nato dalla collaborazione di BOM.BA con la Fondazione per lo Sport Silvia Parente con l’obiettivo di rendere percorribili parte dei sentieri del comprensorio mountain bike dell’Appennino Bolognese anche a chi ha disabilità motorie e di altro genere.

ALL OVER parte dall’antico borgo di Qualto e si sviluppa lungo un anello di circa 20 km immerso nel verde. Un percorso semplice alla scoperta della vallata di San Benedetto Val di Sambro. Il trail attraversa luoghi incontaminati e immersi nella natura. Castagneti e piccoli guadi fanno da cornice a un itinerario da provare nell’arco di tutto l’anno per apprezzare i mutamenti del paesaggio al variare delle stagioni.

Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è stato tracciato dai ragazzi di BOM.BA con la collaborazione dell’hand-biker Flavio Billi, del ciclista non vedente Davide Valacchi e di Matteo Brusa della Fondazione per lo Sport Silvia Parente.

Alla fine del tour pedalato che partirà alle 9.30, si rientra a Qualto per il pranzo. Nella piazza del borgo sarà allestito un “village” dove saranno presenti gli stand di BOM.BA, Ferretti Bike Shop, MOWI bike ed E-xplora. Sarà possibile noleggiare e-mountain bike elettriche presso lo stand di E-xplora (si consiglia la prenotazione).

Il progetto ALL INclusive ha il patrocinio dei comuni di “Bologna Montana” (Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro), di Unione Savena-Idice e Unione dell’Appennino Bolognese, della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

L’iscrizione all’evento è gratuita tramite un web form sul sito bolognamontanabikearea.it.

Programma dell’evento

ore 8:45 – ritrovo c/o Qualto

ore 9:30 – partenza escursione (mtb/tandem/handbike)

ore 12 – rientro a Qualto

ore 13 – pranzo

Il terzo sentiero della Bike Area tra Loiano e Monghidoro aggiunge una nuova opportunità a un’area che già costituisce un unicum su tutto il territorio nazionale, come sottolineano gli amministratori dei comuni toccati dall’area, ed è uno dei cardini di valorizzazione del cicloturismo, su cui Territorio Turistico Bologna-Modena è impegnato con molte azioni. Senza trascurare il fondamentale impegno dei ragazzi dell’associazione Bologna Montana Bike ASD che lo rendono fruibile.