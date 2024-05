Come ormai dal lontano 2011, riprende il via lunedì 27 maggio il calendario di iniziative patrocinate dal comune denominato “San Vito Summer 2024” organizzate dalla Polivalente San Vito presso il Parco del Guerro nella frazione Spilambertese.

Quest’anno, vista la compresenza del cantiere per la costruzione del nuovo Centro Polifunzionale, le iniziative saranno riviste in forma ridotta ma sicuramente la Pol. non mancherà di allietare le serate estive del paese.

Il calendario si baserà su proposte ancora una volta improntate su sport, musica, cultura, gastronomia e non solo in collaborazione anche con altre associazioni sportive spilambertesi della Consulta delle associazioni del Comune.

Per ciò che riguarda lo sport si inizia dal 27 al 31 maggio quando si terrà il torneo di calcio giovanile organizzato in collaborazione con FC Spilamberto mentre sono in corso di organizzazione un torneo di calcio a 7 in collaborazione con l’associazione Sa Fammia? e il tradizionale torneo di calcio a 5 femminile denominato Torneo Jem.

Nel mese di luglio invece la sezione podistica della nostra polisportiva organizzerà serate per camminatori che potranno sfruttare anche la nuova pista ciclabile di recente realizzazione.

Durante tutte queste manifestazioni tornerà ad essere operativa l’ormai mitica “Baracchina della Pol.”, il punto di ristoro e di ritrovo centrale dell’estate sanvitese che vi allieterà con le classiche piadine e tigelle, la novità super gradita del 2023 della pinsa e poi dolci, bevande, dolciumi, fiumi di birra, spritz ed altro.

Ma San Vito Summer non è solo sport.

La Pol. organizzerà infatti le cene delle classi della scuola primaria e delle materne di San Vito.

Domenica 9 giugno torna anche quest’anno la storica camminata enogastronomica Gustasanvito, organizzata da Vivisanvito, che vedrà la partenza e l’arrivo della magnalonga sanvitese presso il Parco del Guerro con la Baracchina della Pol. aperta per tutto il giorno come punto “di appoggio” per rinfrescarsi, rifocillarsi e vivere la festa di fine “magnalonga”.

Martedì 16 luglio invece serata con accompagnamento musicale grazie al concerto della Banda “G. Verdi” di Spilamberto.

Inoltre dopo il successo dell’anno scorso, torneranno gli appuntamenti con la “Baracchina Gourmet”. Nelle serate di luglio verranno per l’appunto presentate proposte culinarie sempre diverse e durante queste serate sono previsti anche possibili appuntamenti musicali che verranno svelati man mano. Vi consigliamo quindi di seguire i nostri canali social.

“Il cantiere del nuovo centro polifunzionale– afferma il presidente dell’associazione, Fabio Poggi – porterà ad un’inevitabile riorganizzazione delle nostre iniziative estive con la sospensione, per quest’anno, della storica “Parco del Guerro in festa”. Abbiamo deciso però di non lasciare sguarnite le serate estive di San Vito e, grazie alla collaborazione dei nostri splendidi volontari, abbiamo fatto sì che si potessero realizzare iniziative che potessero comunque creare come al solito aggregazione e che valorizzassero come sempre il nostro splendido parco. Tutto il lavoro di questi 2 mesi intensi è frutto della passione e della disponibilità dei nostri volontari e il ricavato di queste iniziative sarà utilizzato per mantenere e migliorare gli impianti e le strutture della Polisportiva e per la manutenzione e la cura del parco il quale, grazie alla realizzazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia, sarà ancora più al centro della vita e dell’associazionismo sanvitese. Quella di quest’anno sarà un’estate di “attesa” che ci porterà a poter partecipare al bando per la gestione del nuovo punto di aggregazione e che quindi sarà preludio ad un 2025 che, possiamo giurarlo, sarà sorprendente”.

Il calendario estivo delle iniziative della Pol. è sempre in evoluzione e qualsiasi cosa può succedere, per tutte le informazioni e per scoprire le sorprese che verranno via via svelate vi consigliamo quindi di seguire le pagine internet e social della Polivalente:

www.polisportivasanvito.it – www.facebook.com/polisportivasanvito – www.instagram.com/polivalentesanvito

Inoltre per non perdervi nessun aggiornamento potrete iscrivervi alla Newsletter della Pol. direttamente dal sito o dalla pagina Facebook.