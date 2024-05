Autostrada del Brennero spa comunica che, con propria ordinanza, è stata disposta la temporanea chiusura al traffico del ramo di intersezione tra l’Autostrada A22 e l’Autostrada A1, provenienza Brennero direzione Milano, dalle ore 22 di mercoledì 29 maggio alle ore 6 di giovedì 30 maggio 2024.

La disposizione si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa eseguiti da Autostrade per l’Italia spa in un tratto autostradale adiacente l’intersezione A22/A1.

Autobrennero consiglia pertanto l’uscita presso la stazione autostradale di Campogalliano e l’utilizzo della viabilità ordinaria in direzione della stazione di Reggio Emilia.

Gli automobilisti in transito troveranno opportuna segnaletica temporanea sul luogo previsto dalle normative vigenti.