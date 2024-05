Martedì 28 maggio si terrà presso Modena Fiere (Viale Virgilio, 70) la prima sessione di test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2024-2025, organizzata dall’Università di Modena e Reggio Emilia.

I candidati e le candidate sono attesi entro le ore 10, mentre l’inizio della prova è previsto per le ore 13. Avranno a disposizione cento minuti per completare il test, che si svolgerà su supporto cartaceo.

Il numero dei posti disponibili per il corso di Medicina e Chirurgia è di 204, mentre le domande presentate sono ben 1022. Il test sarà composto da un totale di 60 quesiti. Si ricorda che il numero dei posti disponibili è provvisorio e i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali.

La seconda sessione di test è già stata programmata per il 30 luglio e riguarderà sia il corso di Medicina e Chirurgia che quello di Odontoiatria e Protesi dentaria.