Nel pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino della stazione Corno alle Scale ha eseguito un intervento lungo il sentiero 151 che collega la località Pianaccio a monte Pizzo nel comune di Lizzano in Belvedere. Una coppia stava percorrendo il sentiero, quando l’escursionista 44enne bolognese è caduta procurandosi un trauma ad una caviglia che non le ha permesso dì rientrare in autonomia.

Il compagno ha attivato i soccorsi e sul posto sono giunte, attivate prima dai Carabinieri e poi dalla centrale operativa del 118, due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna: i tecnici hanno stabilizzato l’arto della donna e successivamente l’hanno posizionata su barella per poi trasportarla per circa 1 km fino a località Pianaccio dove ad attenderli c’era l’ambulanza della Croce Verde di Lizzano che l’ha presa in carico per trasportarla all’ospedale di Porretta Terme.