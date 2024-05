A partire da giugno, e fino alla fine di settembre, la Biblioteca di Vergato potenzia gli orari estivi rispetto ai precedenti anni e propone delle attività ricreative estive per i giovani! Per il primo anno una proposta ad hoc nei mesi di giugno e luglio, un cantiere in cui stare assieme per esprimere la propria creatività in un disegno collettivo.

Tre settimane di workshop gratuiti destinati a ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni e gestiti da giovani artisti e professionisti del territorio. Tre momenti di condivisione e scambio tra pari con l’obiettivo di far emergere sguardi, pensieri e ed emozioni.

Si comincia a giugno con “Smartphone Photography” workshop con Sofia Vivarelli, giovane fotografa di Alto Reno Terme. Quattro pomeriggi da martedì 18 a venerdì 19 giugno dalle 15 alle 17 per sperimentare la luce, capire cosa rende interessante una fotografia, utilizzare il telefono, ragionando su cosa vogliamo comunicare e anche sul ruolo della fotografia nei social media. Alla fine mostra collettiva in sala polivalente.

Si prosegue a luglio con “Scrivere male per vivere bene” workshop di scrittura rap con Francesco Lolli. Quattro pomeriggi da martedì 2 a venerdì 5 luglio dalle 15 alle 17 per affrontare le varie sfaccettature della scrittura rap: dalla scrittura autocelebrativa allo storytelling, passando dalle più diffuse possibilità metriche a quelle meno frequenti. Per raccontare cosa? Il nostro vissuto, le nostre esperienze di vita. Alla fine degli incontri verrà creata una traccia scritta a più mani.

Si termina sempre a luglio con “Gabbie di matti!” workshop di fumetto con Jacopo Moruzzi, fumettista di Riola, autore di PUNK TRUFFLE. Quattro pomeriggi da martedì 16 a venerdì 19 luglio dalle 15 alle 17 per disegnare gabbie di tutti i generi, partendo da quella più squadrata della comic strip classica, passando per quella più libera e dinamica del manga e arrivando infine a quelle più sgangherate del fumetto sperimentale. E alla fine? Rompere ogni schema e regola fatte fino a quel momento! Ci sarà un momento collettivo, in cui si disegna insieme una tavola a fumetti.

Tutti i workshop sono gratuiti e si tengono presso la biblioteca comunale di Vergato. La prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta direttamente in biblioteca, oppure telefonando a 051 910559 o scrivendo a biblioteca@comune.vergato.bo.it oppure con un DM a @biblioteca_vergato entro il martedì precedente all’inizio del laboratorio. I workshop partiranno con un minimo di 8 iscritte/i e un massimo di 15.

Gli orari di apertura estivi sono incrementati per l’estate 2024 rispetto al passato, e viene garantito l’accesso ai servizi dal lunedì al sabato mattina, e dal martedì al venerdì pomeriggio. L’apertura serale del giovedì dalle 19.30 alle 22.30 è dedicata ai giochi di ruolo e ad altre attività in calendario, mentre il venerdì pomeriggio c’è lo spazio VerGames per i giochi da tavolo. Chiusura estiva della biblioteca dal 5 al 25 agosto 2024.

Le attività sono all’interno del progetto “Vivi, immagina e percorri la strada per la Biblioteca: è la tua!” finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili attraverso il Bando Giovani in Biblioteca.